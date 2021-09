Hochwassergefahr : Wie das Wehr der Krückau Barmstedt vor Überflutungen schützt

Seitdem der Bereich Austraße Weihnachten 2014 abgesoffen ist, steuert Ernst-Reimer Saß die so genannte Schleuse am Rantzauer See, mit welcher der Wasserstand in der Au reguliert werden kann.

Barmstedt | Ernst-Reimer Saß steht an einem offenen grünen Schaltkasten wenige Meter hinter der Rantzauer Wassermühle. Er betätigt einen Knopf, die Anzeige springt von 71 auf 69 Prozent. Kaum merklich bewegt sich wenige Meter weiter die große Schleusenklappe am Rantzauer See. Die Zahlen, die er eingestellt hat, vermerkt der CDU-Stadtvertreter und ehrenam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.