Hexenmarkt Hörnerkirchen : Organisatorin Frauke Marx freut sich auf Kuss-Zone unter Mistelzweigen

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause feiert der Adventsmarkt auf dem Hörnerkirchener Marktplatz sein Comeback. Die Markt-Macher Frauke und Alfred Marx hoffen auf gutes Wetter und mindestens 500 Besucher.

Hörnerkirchen | Nach einem Jahr Corona-Pause öffnet der Hörnerkirchener Hexenmarkt wieder seine Tore. Rund 20 Künstler, ortsansässige Gewerbetreibende, Vereine und Verbände werden sich am 5. Dezember von 11 bis 17 Uhr den Besuchern auf dem Marktplatz an der Kirche präsentieren. Und wie schon 2019 gibt es am Sonnabend, 4. Dezember, ein Warm-up von 17 bis 22 Uhr. Mi...

