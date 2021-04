Osterhorn : Herta Lassmann feiert ihren 100. Geburtstag auf dem Markushof

Die Jubilarin und Mitbegründerin des Westerhorner Seniorenclubs ist bei bester Gesundheit. Langweilig werde ihr nie.

Osterhorn | Es gibt Ehrentage, die sind nur ganz wenigen Menschen vergönnt. Der 100. Geburtstag gehört dazu. Herta Lassmann macht am Dienstag (13. April) das Jahrhundert voll. Sie wohnt auf dem Markushof in Osterhorn und genießt das Leben bei bester Gesundheit. „Ich kann nicht klagen“, sagt die Jubilarin, die in Horst geboren wurde und in Westerhorn aufgewachsen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.