Pflanzaktion am Vielmoorsweg : Hemdingen forstet auf: 3000 neue Pflanzen in die Erde gesetzt

Es wird aufgeforstet: In Hemdingen gibt's einen neuen Wald. Die Pfanzaktion mit Unterstützung des Bönnignstedter Vereins Citizen Forest durchgeführt worden.

Hemdingen | Endlich einmal nicht nur demonstrieren oder reden, sondern etwas tun für ein besseres Klima. So die Motivation der fast 100 Teilnehmer, die sich am Samstag (27. November) an der Aktion „Hemdingen forstet auf“ beteiligten. Bei feuchtkaltem Wetter wurden auf einem 2500 Quadratmeter großen Gelände am Vielmoorsweg über 3000 Gehölze gepflanzt. Hemdinger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.