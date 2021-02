Minderjährige hielten nicht an : Hemdingen: Polizei beendet Verfolgungsjagd mit Stop Sticks und Straßensperre

Drei Jugendliche waren mit bis zu Tempo 160 in der Region Barmstedt unterwegs. In Hemdingen fand die Fahrt ihr Ende.

Hemdingen | Die Flucht mit einem BMW-Mietwagen quer durch den Norden des Kreises Pinneberg hat für drei Jugendliche am Samstag (20. Februar) an einer Straßensperre der Polizei geendet. Das minderjährige Trio wurde in Hemdingen festgenommen. Zuvor waren sie mit über...

