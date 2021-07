Neubaugebiet in Heede : Hier sollen bald 22 Ein- oder Zweifamilienhäuser entstehen

Im ersten von vier geplanten Bauabschnitten zwischen Beim Denkmal und Beim Spritzenhaus sind die Grundstücke zwischen 600 und 700 Quadratmeter groß. Es gibt deutlich mehr Bewerber als freie Grundstücke.

Heede | Aktuell steht hier der Mais mannshoch. In den nächsten Jahren aber wird die 7,5 Hektar große Fläche zwischen Hoffnunger Chaussee, Am Denkmal und Beim Spritzenhaus nach und nach aus der landwirtschaftlichen Nutzung heraus genommen. Hier entstehen in vier Etappen neue Wohngebiete – über einen Zeitraum von wahrscheinlich mehreren Jahrzehnten. Die Erschli...

