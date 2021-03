Krimineller in Heede gefasst : Monatelange Flucht eines 24-Jährigen endet auf Wiese im Kreis Pinneberg

Der Mann aus Thüringen wurde per Haftbefehl gesucht. Seine Flucht endete im Matsch in der Nähe von Barmstedt.

Heede | Fünf Monate lang war er auf der Flucht vor den Ordnungsbehörden, dann stoppte ihn ein matschiges Feld im Kreis Pinneberg: Die Polizei hat am Montag (15. März) in Heede einen 24-Jährigen aus Thüringen festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Zeugen melden ein verdächtiges Fahrzeug Zeugen meldeten am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen ...

