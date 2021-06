Feuerwehr Bokholt-Hanredder : Ein Quartett kam im Corona-Jahr 2020 neu zu den Brandbekämpfern

Unter freiem Himmel verpflichtete Wehrführer Matthias Adam neu für den Dienst am Nächsten: Lina Maaß-Hell, Christian Sträßer, Florian Imken und Michael Reumann.

Bokholt-Hanredder | Eine Jahreshauptversammlung im Sommer und unter freiem Himmel, das hat Matthias Adam in seiner Feuerwehrzeit auch noch nicht erlebt. Corona aber sorgt auch bei den Brandbekämpfern in Bokholt-Hanredder am Sonntag (13. Juni) für ungewohnte Premieren. Die Stühle waren im Abstand von eineinhalb Metern auf dem Platz vor der Fahrzeughalle aufgereiht. Als...

