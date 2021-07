Oldtimer-Werkstatt : Harald Vollmer aus Barmstedt kümmert sich um alte Mercedes-Benz

Harald Vollmer hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Er restauriert, repariert und wartet alte Autos der Marke Mercedes.

Barmstedt | Harald Vollmer schwärmt von der erneuerten Hinterachse, inklusive Lager und Gummis. Er zeigt die kleinen Roststellen an der Unterseite einer Cabrio-Tür, führt stolz vor, wo in seiner Werkstatt in einem Radlauf ein Blech eingesetzt wurde. Dem Laien erklärt er geduldig, dass das W in der Serienbezeichnung für Limousinen steht, das R für Roadster, also C...

