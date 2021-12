Handball-Landesliga der Frauen : Corona-Fall sorgt für Heimspiel-Absage des Barmstedter MTV

Weil jemand von der dritten Herren, die vor ihnen trainieren, positiv getestet worden ist, sagten die zweiten Frauen der SG Hamburger SV/SC Hamm 02 ihre geplante Partie in der Schusterstadt ab.

Barmstedt | Ein fast leerer Parkplatz vor einer Sporthalle verheißt zumeist nichts Gutes, was die Aktivitäten in der Arena angeht. So war es auch am Sonnabend an der Barmstedter Schulstraße, wo die Halle der Gottfried-Semper-Schule um 16.15 Uhr verschlossen blieb. Die Landesliga-Handballerinnen des Barmstedter MTV hatten um 14 Uhr erfahren, dass ihre Gegnerinnen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.