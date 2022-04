Handball-Landesliga Frauen : Barmstedter MTV verliert in letzter Sekunde bei der SG Hamburg-Nord III

Das Team von Trainer Jörg Klatt führte am Donnerstag (7. April) bereits mit 11:4, hatte am Ende aber in der Nachholpartie in der Sporthalle Ohlstedt knapp mit 20:21 das Nachsehen.

Hamburg | Bitterer geht es kaum! Weil in der allerletzten Sekunde „ein gegnerischer Wurf von außen irgendwie den Weg ins Tor fand“, wie Trainer Jörg Klatt es ausdrückte, verloren die Landesliga-Handballerinnen des Barmstedter MRV am Donnerstagabend ihr Nachholspiel bei der SG Hamburg-Nord III mit 20:21 (12:8). „Das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle“, musste ...

