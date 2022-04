Handball-Landesliga Frauen : Barmstedter MTV schlägt überraschend den FC St. Pauli II

Das Team von Trainer Jörg Klatt triumphierte am Dienstag überraschend mit 24:22 gegen die favorisierten Gegnerinnen vom Kiez.

Barmstedt | Barmstedt Urlaubsbedingt war Jörg Klatt nicht dabei, als die Landesliga-Handballerinnen des Barmstedter MTV das Hinspiel beim FC St. Pauli II am 6. November 2021 mit 25:33 verloren. Mit Klatt an der Seitenlinie gewannen die Schusterstädterinnen nun am Dienstagabend das Rückrunden-Duell mit 24:22 (13:11) und der Coach gab zu: „Damit haben wir zwei Punk...

