Handball-Hamburg-Liga : Barmstedter MTV hofft gegen TH Eilbeck auf dritten Sieg in Folge

BMTV-Trainer Matthias Matuch warnt vor dem am Sonnabend (11. Dezember) anstehenden Auftritt in der Sporthalle Steinhauerdamm vor dem früheren Drittliga-Spieler Benjamin Murray.

Barmstedt | Zwei Hamburg-Liga-Siege in Folge hatten die Handballer des Barmstedter MTV letztmals im März 2019 errungen. Hatten sie nun in den ersten neun Spielen der aktuellen Serie nur eines gewonnen, gelangen zuletzt wieder zwei Siege am Stück. Nach dem 36:29 bei der HSG Elbvororte und dem am Sonnabend (4. Dezember) errungenen 29:26 gegen den FC St. Pauli II s...

