Handball-Hamburg-Liga : Trotz „bester Saison-Leistung“: Barmstedter MTV verliert erneut

Obwohl das Team von Trainer Matthias Matuch gegen die SG Hamburger SV/SC Hamm 02 mit 9:5 in Führung ging, kassierte es am Sonnabend (6. November) mit einem 26:28 seine sechste Niederlage in Folge.

Barmstedt | „Ich werde gut schlafen können“, versicherte Matthias Matuch, bevor er sich am Sonnabend (6. November) auf den Heimweg nach Hasloh begab. Dass er keine Albträume fürchtete, begründete der Trainer und Torwart der Hamburg-Liga-Handballer des Barmstedter MTV damit, dass seine Schützlinge „viele Dinge richtig umgesetzt und die beste Saison-Leistung gezeig...

