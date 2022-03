Handball-Hamburg-Liga : Einbruch nach der Pause: Barmstedter MTV verliert klar beim TuS Esingen

Das Team von Trainer Matthias Matuch spielte am Sonnabend (26. März) in der ersten Halbzeit am Maximum, ehe die Kräfte nachließen. Deshalb setzte es mit einem 22:30 in Tornesch die vierte Niederlage in Folge.

Barmstedt | Barmstedt Was wäre, wenn? Dies fragte sich Matthias Matuch am Sonnabend in Bezug auf eine Szene in der 31. Minute, in der Jan Ole Carstensen einen Siebenmeter und so die Chance vergab, die Hamburg-Liga-Handballer mit 13:11 in Front zu bringen. Im Gegenzug kassierten die Schusterstädter stattdessen den 12:12-Ausgleich und am Ende eine 22:30 (12:11)-Nie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.