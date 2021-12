Handball-Hamburg-Liga : Barmstedter MTV kassiert heftige Heimpleite gegen HSV Hamburg II

Das Team von Trainer Matthias Matuch hatte am Sonnabend (18. Dezember) zum Hinrunden-Abschluss klar mit 22:41 das Nachsehen gegen den Titelfavoriten.

Barmstedt | Das historische Ereignis, am 11. Dezember auf den Tag genau fünf Jahre nach ihrem letzten Sieg-Hattrick in Hamburgs höchster Spielklasse mit einem 32:31 bei TH Eilbeck wieder dreimal in Folge gewonnen zu haben, hatte den Hamburg-Liga-Handballern des Barmstedter MTV eine breite Brust beschert. Diese schmolz am Sonnabend (18. Dezember) aber schnell wie...

