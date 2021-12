Handball-Hamburg-Liga : Dank Rückkehrer Dennis Bittner: Barmstedter MTV schlägt das nächste Top-Team

Sechs Tage nach dem überraschenden Sieg bei der HSG Elbvororte konnte sich BMTV-Trainer Matthias Matuch am Sonnabend (4. Dezember) über einen 29:26-Erfolg gegen den FC St. Pauli II freuen.

Barmstedt | 93 Wochen. 651 Tage. Oder 15 624 Stunden – so lange stand Dennis Bittner nicht in einem Handballspiel zwischen den Pfosten. Am Sonnabend (4. Dezember) trug er erstmals wieder das Trikot des Barmstedter MTV und entscheidend dazu bei, dass sie sechs Tage nach ihrem überraschenden 36:29-Sieg bei der HSG Elbvororte (zuvor Tabellen-Fünfter) nun auch den FC...

