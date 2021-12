Handball-Hamburg-Liga : 32:31 bei TH Eilbeck: Barmstedter MTV feiert dritten Sieg in Folge

Das Team von Trainer Matthias Matuch triumphierte am Sonnabend (11. Dezember) am Steinhauerdamm: Nachdem es lange in Rückstand lang, gelang zwei Sekunden vor Ultimo der Siegtreffer.

Barmstedt | Der 11. Dezember 2022 ist ein Sonntag. Die Handballer des Barmstedter MTV sollten darauf hoffen, an jenem Tag ein Punktspiel bestreiten zu dürfen, da ihnen dieses Datum zu liegen scheint. Denn am Sonnabend, dem diesjährigen 11. Dezember, errangen sie mit einem 32:31 (15:17) beim TH Eilbeck ihren dritten Sieg in Folge – was ihnen in der Hamburg-Liga le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.