Handball-Hamburg-Liga : Barmstedter MTV: Matthias Matuch schaut auf den direkten Vergleich

Der 32:27-Sieg gegen die Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld war für die Schusterstädter hoch genug, um die Hinspiel-Niederlage mehr als wettzumachen. Nun folgt der Auftritt bei der SG Hamburger SV/SC Hamm 02.

Barmstedt | 64 Tage nach ihrem letzten Pflichtspiel, das am 18. Dezember 2021 gegen den HSV Hamburg II mit 22:41 verlorengegangen war, feierten die Hamburg-Liga-Handballer des Barmstedter MTV am Sonntag (20. Februar) einen gelungenen Einstand in das Jahr 2022. Es sei „nach der langen Pause ganz, ganz wichtig gewesen, gut reinzukommen“, freute sich BMTV-Trainer M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.