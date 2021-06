Gymnasium Barmstedt : Bedenken aus Bokholt-Hanredder gegen die Nutzung von iPads

Während die Stadt Barmstedt und die meisten Gemeinden aus dem Amt Rantzau den Kauf der Tablets mit 100 Euro für die Schuljahre bis 2024/25 bezuschussen wollen, hat Bokholt-Hanredder sich auf den Pilotjahrgang beschränkt.

Barmstedt/Bokholt-Hanredder | Der eingeschlagene Weg, am Carl-Friedrich-von-Wiezsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau vom kommenden Schuljahr 2021/22 an die ersten Schüler ganzer Jahrgänge mit iPads auszustatten und die in Barmstedt wohnenden Pennäler beim Kaufpreis mit 100 Euro, wird fortgesetzt. Das hat die Stadtvertretung bekräftigt – auch wenn noch nicht von allen Nachbarkommunen...

