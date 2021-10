Grundschule Hörnerkirchen : Energiegeladener Lauftag: Motivations-Bananen helfen beim Runden drehen

Stets am letzten Tag vor den Herbstferien steht an Hörnerkirchens Grundschule statt Mathe und Deutsch ein Lauftag auf dem Programm. Weil das Wetter nicht mitspielte, musste dieses Jahr in die Halle ausgewichen werden.

Hörnerkirchen | Es soll Schüler geben, die heilfroh sind, wenn sie dem Mathe- und Deutschunterricht entfliehen können. Vor allem am letzten Tag vor den Ferien hält sich die Motivation bei vielen Jungen und Mädchen in Grenzen. Da passt es gut, dass an der Hörnerkirchener Grundschule seit Jahren vor den Herbstferien ein Lauftag auf dem Programm steht. Der Sportplatz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.