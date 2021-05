Grüner Monat in Barmstedt : Aktion am 15. Mai: Fahrgemeinschaft zum Zug

Ein Tag, eine Aktion – Barmstedt gestaltet den Mai umweltbewusst. Heute geht es darum, Individualverkehr zu minimieren.

Barmstedt | Fahrgemeinschaften bilden und Umwelt schonen – das geht bereits im Kleinen damit los, dass sich Eltern zusammentun, um mehrere Kinder mit einem Auto zur Schule oder zum Sport zu bringen. Noch klimaschonender ist es, mit dem Zug zu fahren. Zum vereinbarten Treffpunkt oder dem Bahnhof bietet sich die Anreise mit dem Fahrrad an. In Westerhorn is...

