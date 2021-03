Groß Offenseth-Aspern : Großen Kamp: Rund 150 Liter Altöl in der Natur entsorgt

Die Polizei hat die illegale Müllentsorgung am Montag (22. März) entdeckt.

Avatar_shz von Michael Bunk

22. März 2021, 16:15 Uhr

Groß Offenseth-Aspern | Da hat sich einiges angesammelt: Altöl, Frostschutz und sogar ein alter Reifen. Gefunden haben Polizisten des Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn diese illegale Müllentsorgung in Groß Offenseth-Aspern am Montag (22. März). Darunter waren allein rund 150 Liter Motoröl.

Ablage vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag

Die ermittelnden Beamten gehen nach derzeitigem Stand der Dinge davon aus, dass Unbekannte ihren Dreck in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Straße Großen Kamp in der Nähe zur Einmündung eines Waldwegs illegal entsorgt haben. Sie fanden nach Angaben eines Sprechers allein sieben 20-Liter-Eimer, die fast vollständig mit Motorenöl befüllt waren. In weiteren Eimern befanden sich noch geringere Mengen an Ölresten. Hinzu kamen mehrere Kanister mit Frostschutzmittel, zum Teil mit einem Aufdruck in polnischer Sprache.

Polizei sucht Zeugen

Der Umweltschutztrupp der Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall. Gesucht werden Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich der Gemeinde gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04121) 40920 erbeten.