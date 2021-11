Gesundheitsamt sucht Gäste : Party mit 1000 Besuchern: Mehrere Corona-Fälle nach Frostfete in Langeln

Gleich mehrere Party-Gäste hatten sich nach der Frostfete mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt ist das Gesundheitsamt auf der Suche nach weiteren positiv Getesteten.

19. November 2021, 15:07 Uhr

Langeln | Sie hatten alle so lange darauf gewartet, und jetzt ist die Frostfete in Langeln (Kreis Pinneberg) ein Fall für das Gesundheitsamt. Nach der Party am Samstag (13. November) auf dem Hof Rappen in der Gemeinde gibt es mehrere Corona-Fälle. Das teilte Kreissprecherin Katja Wohlers am Freitag (19. November) mit.

Gäste sollten sich testen lassen

In diesem Zusammenhang ist das Gesundheitsamt des Kreises nun auf der Suche nach allen Gästen der Frostfete. Und das dürfte nicht ganz einfach sein. 1000 Besucher hatten in der Einstellhalle zusammen gefeiert. Jetzt bittet das Amt um Mithilfe: Wer auf der Frostfete war, soll sich umgehend bei einer offiziellen Teststation auf das Coronavirus testen lassen, so Wohlers. „Außerdem sollten alle, die sich dort aufgehalten haben, auf ihren Gesundheitszustand achten, um sich bei Krankheitszeichen direkt an ihren Hausarzt zu wenden“, ergänzt die Pressesprecherin.

Die Kultparty in Langeln war als 3G-Veranstaltung organisiert worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung hatten sich mehr als 900 Gäste über die Luca-App registriert. Sie haben laut Wohlers im Nachgang eine Warnmeldung über die App bekommen.

Bei positivem Test: häusliche Absonderung

Sollten bei weiteren Gästen die Ergebnisse an der Teststation positiv ausfallen, gilt die sofortige häusliche Absonderung. Weiter muss ein bestätigter PCR-Test vom Hausarzt oder von einem Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung – dieses befindet sich im Kreis Pinneberg auf dem Elmshorner Schützenplatz in der Turnstraße – gemacht werden. „Dann folgt die eigenverantwortliche Information der engen Kontaktpersonen sowie das Einhalten der Quarantäne“, so Wohlers.