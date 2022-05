Verlosung zum Weingarten : Gesucht: Zwei Barmstedter Statisten für das Musical „Servus Peter“ an Pfingsten

Wir verlosen 3 mal 2 Eintrittskarten für das Musical „Servus Peter“ und zwei Leser haben die Chance, die Schlager-Hommage auf der Bühne mitzuerleben. Es werden noch zwei Statisten gesucht – inklusive eines Meet & Greet.

Avatar_shz von Michael Bunk

25. Mai 2022, 07:00 Uhr

Barmstedt | Es ist das Heile-Welt-Musical, das die Herzen der Schlagerfreunde höher schlagen lässt: „Servus Peter” heißt es zum Abschluss des Barmstedter Weingartens vom 2. bis 5. Juni auf dem Gelände der Badestelle am Rantzauer See. Und das tollste: zwei Leser von shz.de haben die Chance, die Schlager-Hommage am Pfingstsonntag, 5. Juni, von 18 Uhr an auf der Bühne mit zu erleben. „Keine Angst, singen muss keiner”, beruhigt Veranstalter Günter Sattler. Außerdem verlosen wir in Zusammenarbeit mit ihm 3 x 2 Freikarten für die zauberhafte Zeitreise in die 50er und 60er Jahre mit den schönsten Melodien von Peter Alexander und weiteren Künstlern von damals. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Montag, 30. Mai, 18 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Servus Peter - Gewinnspiel“ an online-beig@a-beig.de (Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen). Die Gewinner werden direkt benachrichtigt.



Angelehnt an den Klassiker „Im weißen Rössl“

Die amüsante, an den Lustspielfilmklassiker „Im weißen Rössl“ angelehnte Bühnenkomödie lädt die Besucher ein ins idyllische Österreich. Am wunderschönen Wolfgangsee wird vor uriger Bergkulisse die populäre Geschichte um den verliebten Oberkellner und seine Wirtin erzählt. Das mit Hits wie „Die kleine Kneipe“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ (Caterina Valente) und „Ich will keine Schokolade“ (Trude Herr) gespickte Musical würdigt nebenbei auf vergnügliche Weise die ruhmreiche Karriere von Peter Alexander.

Vorverkauf läuft auf vollen Touren

Einlass wird am Pfingstsonntag ab 17 Uhr gewährt, das Musical beginnt um 18 Uhr. Es gibt drei Preiskategorien: Sitzplatz mit Tisch im vorderen Bereich für 33 Euro, Sitzplatz im hinteren Bereich für 27,50 Euro. Außerdem gibt es ermäßigte Karten für Schwerbehinderte für 20 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Tourismus-Büros am Markt und auf der Schlossinsel, das Modehaus Glismann (Chemnitzstraße 2) und der Finanzservice Sattler (Reichenstraße 21).

Wein und Live-Musik an vier Tagen

Dazu passt natürlich hervorragend ein Schoppen Wein. „Es haben fünf Winzer zugesagt“, freut sich Sattler auf eine breite Auswahl edler Tropfen an allen vier Tagen, an denen ist der Eintritt mit Ausnahme des Musicals „Servus Peter“ zum Freibad-Gelände frei ist. Alternativ gibt es aber natürlich auch alkoholfreie Getränke sowie Bier und Cocktails und passende Speisen. Am Sonntag wird um 11 Uhr das Spanferkel angeschnitten. Verschiedene Musiker – von Blues über Country und Rockabilly bis hin zu Schlagern – bilden auf der Bühne den Rahmen.