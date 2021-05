Mehr Impfstoff für Hausärzte : Barmstedter Gemeinschaftspraxis findet neue Räume für Corona-Impfungen

Die Impf-Abwicklung sollte aus dem Praxisalltag herausgelöst werden. Termine müssen vorab vereinbart werden.

Barmstedt | Ab Dienstag, 4. Mai, impft das Team der Barmstedter hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Mehrländer und Dr. Schwartz in den Räumlichkeiten der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche, Moltkestraße 2. Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Da den Hausärzten für die kommenden Wochen größere Mengen an Impfstoff zugesagt wurden, suchte die Gemein...

