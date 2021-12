Überwachungszone aufgehoben : Nach Geflügelpest-Fall in Bevern: Eier und Fleisch dürfen wieder in Verkauf gehen

Vor fünf Wochen brach auf einem Betrieb bei Barmstedt die Geflügelpest aus, das Geflügel auf dem Hof musste getötet werden. Nun geht es langsam zurück in die Normalität. Die Stallpflicht im Kreis Pinneberg aber bleibt.

Barmstedt/Bevern | Die Auswirkungen der Geflügelpest im Kreis Pinneberg ebben weiter ab. Nachdem Ende November bereits die Schutzzone mit ihren strengen Regeln aufgehoben worden war, fällt nun auch die Überwachungszone weg. Was bleibt, ist die Stallpflicht. Rund fünf Wochen nach einem Ausbruch der Tierseuche Anfang November in einem Geflügelbetrieb in Bevern hat das ...

