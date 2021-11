Geflügelpest im Kreis Pinneberg : Ab sofort: Kreisweite Stallpflicht und Verbot von Geflügel-Ausstellungen

Das Veterinäramt des Kreises Pinneberg hat eine Aufstallung von Geflügel für das gesamte Kreisgebiet angeordnet. Die Stallpflicht gilt auch für alle in Gefangenschaft gehaltenen Vögel.

Kreis Pinneberg / Barmstedt | Nach dem Ausbruch der Geflügelpest auf dem Hachmann-Hof in Bevern am Freitag (6. November) hat das Veterinäramt des Kreises Pinneberg eine Aufstallung von Geflügel für das gesamte Kreisgebiet angeordnet, die ab Mittwoch (10. November) gilt. Sämtliches Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel sind in geschlossenen Ställen oder sicheren Vorrichtun...

