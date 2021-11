Ausbruch im Kreis Pinneberg : Geflügelpest in Bevern nachgewiesen: Etwa 500 Mastgänse müssen getötet werden

Der Ausbruch hat massive Auswirkungen auf Geflügelhalter, die ihre Betriebe in der Nähe des betroffenen Bestands haben. Zeitnah soll die Stallpflicht für Geflügel im ganzen Kreis Pinneberg kommen.

Bevern | In einem Geflügelbestand im Kreis Pinneberg ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das berichtete der Kreis Pinneberg am Samstagabend (6. November). Betroffen ist laut Sprecherin Silke Linne ein Betrieb mit etwa 500 Mastgänsen und weiterem Federvieh. Der Kreis teilte in seiner Pressemitteilung zwar nicht mit, in welchem Ort genau die hochansteckende Krank...

