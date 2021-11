Stallpflicht bleibt : Nach Geflügelpest-Ausbruch in Bevern: Keine weiteren Fälle im Kreis Pinneberg

Entwarnung gibt der Kreis Pinneberg in Sachen Geflügelpest noch nicht, aber es gibt eine erste Lockerung. Die Schutzzone rund um Bevern wird zur Überwachungszone heruntergestuft. Nach wie vor gelten aber strenge Regeln.

Bevern/Elmshorn | Nach dem Ausbruch der Geflügelpest auf einem Hof in Bevern (Kreis Pinneberg) hat es keine weiteren Fälle der Tierseuche in der Region gegeben. Das teilte der Kreis Pinneberg am Montag (29. November) mit. Seit Bekanntwerden des Ausbruchs am 6. November hatte das Veterinäramt demnach sämtliche Geflügelhaltungen in der Schutzzone – einem mindestens drei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.