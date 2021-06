Hemdingen : Starker Gasgeruch in Einfamilienhaus: Feuerwehr gibt Entwarnung

Der deutliche Gasgeruch in dem Haus an der Waldstraße versetzte die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Die Ursache war dann aber eine ganz andere.

Hemdingen | Es roch nach Gas, deutlich sogar. Das haben auch die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hemdingen am Donnerstag (10. Juni) im Keller eines Einfamilienhauses an der Waldstraße festgestellt. Ein Leck in der Leitung wurde bei der Erkundung durch die Helfer und den Versorger aber zum Glück nicht festgestellt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die...

