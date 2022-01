Alarm in der Millahn-Filiale : Erst Gartenlaube, dann Bäckerei: Elmshorner Feuerwehr im Doppeleinsatz

Eine defekte Deckenleuchte sorgt in einer Filiale der Bäckerei Millahn für eine starke Rauchentwicklung. Eine Gartenlaube im Stadtteil Hainholz brennt nieder.

Elmshorn | Doppelter Einsatz für die Elmshorner Feuerwehr am Sonnabendvormittag (22. Januar). Erst brannte eine Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins im Stadtteil Hainholz, dann mussten sich die Brandbekämpfer in der Königstraße um eine defekte Deckenleuchte in der Bäckerei Millahn kümmern. Erst Gartenlaube, dann Bäckerei Zur Gartenlaube wurde...

