Bei Karin Weißenbacher : Galerie Atelier III: Thengis Rioni zeigt erstmals Bilder in Barmstedt

Galeristin Karin Weißenbacher hat den in Georgien geborenen und aufgewachsenen Maler in Berlin kennengelernt. Rioni lebt in Berlin, wo er bereits mehrfach ausgestellt hat.

Barmstedt | Die Bilder sind raumfüllend. Großformatige Werke mit Kindern, die scheinbar sehnsuchtsvoll in die Ferne blicken. Alles in eher gedeckten Farben. Das erwartet die Besucher der neuen Ausstellung im Atelier Galerie III auf der Barmstedter Schlossinsel im Rantzauer See. Galeristin Karin Weißenbacher zeigt von Sonnabend, 5. März, an Werke des georgischen M...

