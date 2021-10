Königsberger Straße : 18-Millionen-Projekt in Barmstedt beginnt mit Abriss der ersten Reihenhäuser

Im ersten Schritt entstehen an der Königsberger Straße von 2022 an 36 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern. Zwei weitere Bauabschnitte folgen bis 2024. Dafür müssen die Siedlungshäuser aus den 1950er-Jahren weichen.

Barmstedt | Die Dachpfannen sind bereits runter. An der Königsberger Straße haben mit dem Abriss von drei Doppelhäusern zwischen Sandberg und Messhorn die sichtbaren Arbeiten für das neue Wohnquartier begonnen. Die GKB-Pinneberg Baugenossenschaft schafft in drei Etappen insgesamt 80 neue Wohnungen für Barmstedt. Das teilte deren Vorstand Nils Fischer auf Anfrage ...

