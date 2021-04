Fußball in Barmstedt : Zur Saison 2021/22: SSV Rantzau meldet wieder eine Dritte Herren

Den Kern des Teams bildet die bisherige Landesliga-A-Jugend. Trainer Manfred Damrow sucht aber weitere Neuzugänge.

Barmstedt | Weil einfach nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung standen, endete am 16. Februar 2014 bei den Fußballern des SSV Rantzau eine kurze und relativ erfolglose Ära. Die 3. Herren-Mannschaft, für die es in anderthalb Jahren in der Kreisklasse sieben Siege, drei Unentschieden und 38 Niederlagen gegeben hatte, wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Im Som...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.