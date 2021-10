Fußball-Kreisliga : Topspiel zwischen SSV Rantzau II und Union Tornesch II

In der Fußball-Kreisliga 1 kommt es am Sonntag (10. Oktober) zum Spitzenspiel zwischen den Zweitvertretungen der Barmstedter und der Tornescher. Der SSV muss personell umplanen.

Barmstedt | Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga 1 wird am Sonntag (10. Oktober um 12.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz an der Düsterlohe in Barmstedt angepfiffen. Der Tabellenführer empfängt den direkten Verfolger Dort empfängt der Tabellenprimus SSV Rantzau II seinen direkten Verfolger FC Union Tornesch II. Beide Teams können bislang eine blütenweiße West...

