Fußball-Landesliga : SSV Rantzau ist heiß auf Tabellenführer Niendorfer TSV II

Die Kicker aus Barmstedt empfangen am Sonntag (27. Februar) den Spitzenreiter aus Hamburg. Das Spiel findet vermutlich auf dem Kunstrasenplatz an der Düsterlohe statt.

Barmstedt | Erst die schlussendlich unglückliche 3:4-Niederlage beim SC Nienstedten, dann die Generalabsage des Hamburger Fußball-Verbandes am vergangenen Wochenende. Und jetzt ist am Sonntag (27. Februar, 15 Uhr) ausgerechnet der Landesliga-Tabellenführer Niendorfer TSV II, der in dieser Serie noch nie als Verlierer vom Platz gegangen ist, beim SSV Rantzau zu Ga...

