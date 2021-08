Fußball-Vorschauen : Landesligist Rantzau experimentiert – Holsatia will Erfolgserlebnis

Am zweiten Spieltag gastiert der SSV Rantzau am Sonntag (22. August) beim FTSV Altenwerder. In der Kreisliga will Holsatia Elmshorn den Fehlstart vermeiden. Der Heidgrabener SV II klagt über Personalprobleme.

Barmstedt/Elmshorn | Landesliga 1, Männer FTSV Altenwerder – SSV Rantzau (Sonntag, 11 Uhr) Trotz des 1:0 gegen den VfL Pinneberg musste Rantzaus Trainer Marcus Fürstenberg eingestehen, dass die Barmstedter noch „etwas Sand im Getriebe“ hatten. Das wird sich auf die Schnelle auch nicht beheben lassen, auch wenn der SSV permanent bemüht ist, die noch auftretenden Fehl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.