Fußball-Landesliga : SSV Rantzau kommt nach 0:2-Rückstand zurück

Die Fußballer des SSV Rantzau kämpfen sich nach 0:2-Rückstand beim Spitzenteam Niendorfer TSV II zurück in die Begegnung. Onur Altunel mit Sensations-Tor.

Barmstedt | In der Begegnung am Sonntagvormittag in Hamburg musste der Oberliga-Nachwuchs und bisherige Tabellenführer der Landesliga 1, der Niendorfer TSV II, nach dem 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen den SSV Rantzau die ersten Punktverluste der Saison hinnehmen. Obwohl es zunächst nach einer klaren Angelegenheit für die Niendorfer aussah, berappelten sich die B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.