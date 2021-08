Fußball-Landesliga : SSV Rantzau verliert zwei Spieler vor Saisonstart gegen VfL Pinneberg

Trainer Marcus Fürstenberg muss nach der Rückkehr aus seinem Griechenland-Urlaub auf zwei Verteidiger verzichten, die sich aus unterschiedlichen Gründen verabschiedet haben.

Barmstedt | Wenn nach den Teams gefragt wird, die in der Fußball-Landesliga der SV Halstenbek-Rellingen und TuRa Harksheide im Zweikampf um den Titel gefährlich werden können, wird immer wieder der SSV Rantzau genannt. SSV-Co-Trainer Tobias Thiede warnte allerdings vor dem VfL Pinneberg, der sich am Sonntag (15. August) zum Start an der Düsterlohe präsentiert. „W...

