Spektakulärer Fund in Bilsen : Gemüsehändler entdeckt Chamäleon in Blumenkohlkiste

Das eigentlich in Afrika beheimatete Reptil kam vermutlich über Frankreich als blinder Passagier nach Bilsen. Nun ist es in der Wildtierauffangstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Bilsen | Tiere verschiedener Arten und Größen haben die beiden Beamten der Polizeistation Quickborn schon viele zu Gesicht bekommen, so eines aber noch nie: ein Chamäleon. Fundort war am Donnerstag (30. Dezember) der Parkplatz von Mohr Versicherungsschäden in Bilsen. Ein Gemüseverkäufer hatte das Reptil in einer Kiste mit Blumenkohl gefunden und dann die Poliz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.