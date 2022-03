Den Männern eine Chance : Der Barmstedter Salon Baas beweist: Friseur ist kein reiner Frauenberuf mehr

Über Jahrzehnte hinweg galt der Friseur-Beruf als Frauendomäne. Doch seit Barber-Shops Hochkonjunktur haben, ändert sich das. In Barmstedt macht der 19-Jährige Omid Shirzad gerade seine Ausbildung.

Barmstedt | Früher galt: Wer aus einer Kleinstadt oder vom Dorf kommt, der muss in die Großstadt gehen, um beruflich etwas zu werden. Diese Zeiten sind längst vorbei. Auch in Barmstedt gibt es viele Firmen und Institutionen, die ausbilden. Oft in spannenden Berufsfeldern, die vielen gar nicht wirklich bekannt sind. Im Rahmen einer Serie zeigt shz.de, welche beruf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.