Klein Offenseth-Sparrieshoop : Fohlen-Championat auf der Hengststation Maas J. Hell

Gleichzeitig wird auf der Station am 2. August auch die Registrierung und Prämierung durch den Holsteiner Verband stattfinden.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Die Hengststation Maas J. Hell ist am Montag, 2. August, Gastgeber des Fohlenchampionats in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Wie in jedem Jahr lobt die Station ein Championat für Hengst- und Stutfohlen aus und vergibt Sachpreise für die bestplatzierten Fohlen. Das Fohlenchampionat wird am Nachmittag auf dem Gelände an der Horster Landstraße 42 beginnen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.