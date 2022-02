Neustart nach Corona-Pause : Hörnerkirchens Flüchtlingsbeauftragte bei Bokeler Seniorenclub zu Gast

Nach der zweiten Pandemie-Zwangspause startet der Bokeler Seniorenclub wieder durch. Club-Chefin Hannelore Ahsbahs und ihr Vorstandsteam planen zwei Ausflüge für dieses Jahr.

Bokel | Nach monatelangem Lockdown 2020/21, Neustart und zweiter Corona-Zwangspause in diesem Winter will der Bokeler Seniorenclub nun wieder loslegen. Am Mittwoch, 16. Februar, wird Marlis Winter als Gast in der Dörpstuv erwartet. Die ehrenamtliche Flüchtlingsbeauftragte des Amtes Hörnerkirchen wird über ihre Arbeit mit den Geflüchteten berichten. Anschließe...

