„Freistaat Mittelpunkt“ : Kai Ehlers bringt Film über Bokeler Eigenbrötler Grassmé in die Kinos

Schon 2019 feierte der Film während der Hamburger Dokumentarfilmwoche Premiere. Jetzt endlich soll er auch in den Kinos anlaufen. Der Film wurde mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet.

Bokel | Es ist schon sechs Jahre her, dass der Berliner Regisseur Kai Ehlers sein Filmprojekt über den Bokeler Eigenbrötler Ernst Otto Karl Grassmé vorstellte. Erstmals öffentlich gezeigt wurde das Werk am 5. April 2019 während der Hamburger Dokumentarfilmwoche. Jetzt kommt der Film in die Kinos. Leben auf dem Paradiesgrundstück „Freistaat Mittelpunkt“ ...

