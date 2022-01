Ellerhoop : 100 Kräfte im Einsatz: Feuerwehr verhindert Großbrand einer Tischlerei

Dutzende Feuerwehrkameraden bekämpfen das Feuer in dem Bunker einer Pelletheizung. In mühevoller Handarbeit schaufeln die Helfer rund zehn Kubikmeter des Brennstoffs ins Freie.

Ellerhoop | Zu einem Großeinsatz von fast 100 Einsatzkräften aus vier freiwilligen Feuerwehren sowie der Dekongruppe des Löschzugs Gefahrgut hat sich am Dienstag (4. Januar) die Bekämpfung eines Feuers in dem Bunker einer Pelletheizung entwickelt. Mit Erfolg: Die ehrenamtlichen Helfer verhinderten in drei Stunden einen Großbrand in dem Tischlereibetrieb, wie Elle...

