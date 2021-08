Freiwillige Feuerwehr Langeln : Patrick Kühn rückt zum neuen zweiten Mann auf

Acht Monate war der Posten des stellvertretenden Langelner Wehrführers coronabedingt unbesetzt geblieben. Nun nimmt ihn ein echter Langelner Jung ein.

Langeln | Patrick Kühn ist Langelner von Geburt an, hat das Stockcar-Rennen in seiner Heimatgemeinde mit etabliert und gehört auch schon von Kindesbeinen an der Freiwilligen Feuerwehr an. In letzterer hat er nun noch mehr Verantwortung übernommen. Kühn wurde am Freitag (6. August) während einer späten Jahreshauptversammlung zum neuen stellvertretenden Wehrführe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.