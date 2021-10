Einsatz in Bokholt-Hanredder : Feuerwehr löscht brennenden Baum hinter der Fachklinik

Der Schwelbrand erwies sich als ungewohnt hartnäckig. Die Helfer kamen nur schwer an die Brandnester heran.

Bokholt-Hanredder | So war das mit dem Thema Brennholz sicher nicht gemeint: In Bokholt-Hanredder ist am Sonnabend (16. Oktober) ein Baum in Brand geraten. Erschwerend: Der alte Baum war von Innen hohl. Die 17 alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bokholt-Hanredder benötigten daher fast zwei Stunden, um den Schwelbrand auf dem Gelände der Fachklinik zu löschen. ...

