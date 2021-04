Feuer in Bokholt-Hanredder : Schuppen abgebrannt – Feuerwehr rettet Bungalow

Etwa 40 Kräfte aus zwei Feuerwehren löschten, bevor das Feuer auf den Walmdachbungalow übergreifen konnte.

Bokholt-Hanredder | Am Dienstag (20. April) ist an der Drosselgasse in Bokholt-Hanredder ein Holzschuppen abgebrannt. Etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bokholt-Hanredder und Barmstedt haben mit vereinten Kräften verhindert, dass das Feuer auf ein Einfamilienhaus übergriff. Der Holzschuppen grenzte unmittelbar an den weißen Walmdachbungalow. Die Feuerwehr setzte u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.