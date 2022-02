Feuer in Bilsen : Polizei ermittelt: Wurden die Reifen absichtlich in Brand gesetzt?

Ein brennender Reifenhaufen sorgte für einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren. 140 Brandbekämpfer waren im Einsatz. Nachdem die Flammen gelöscht sind, ist nun die Suche nach der Brandursache in vollem Gange.

Bilsen | Etliche Reifen standen am Samstagabend (12. Februar) am Hohenhorster Weg in Bilsen in Flammen. Nachdem das Feuer gelöscht ist, geht es jetzt darum, die Brandursache zu klären. Die Polizei deutet auf Nachfrage von shz.de an, dass die Reifen mutwillig in Brand gesteckt worden sein könnten. Offiziell spricht sie von möglicher „Sachbeschädigung durch Bran...

